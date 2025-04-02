Крокодил растерзал мужчину и проплыл с его телом вдоль берега

В Индонезии крокодил напал на купальщика и стал плавать вдоль берега с его телом

В Индонезии купальщик стал жертвой крокодила. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла на пляже Талисе на острове Сулавеси 27 марта. 51-летний Садарвината утром решил поплавать в океане в том месте, где местные жители уже замечали крокодила. Когда мужчина был в воде, очевидцы заметили рядом рептилию и стали кричать Садарвинате, чтобы он выбирался на берег. Тот не услышал предостережения из-за плеска. В итоге хищник напал на него и растерзал на глазах у людей на пляже.

Очевидцы сообщили о случившемся в службу спасения. Около восьми утра команда спасателей прибыла на пляж. Они запустили дрон, чтобы найти в прибрежных водах крокодила и его жертву. Съемка с камеры на дроне запечатлела крупную рептилию, которая плавала вдоль берега с телом Садарвинаты.

Спасателям пришлось стрелять в хищника, чтобы тот выпустил из пасти останки жертвы. Тело извлекли из воды и отправили в больницу для судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в индонезийском городе Панкалпинанг, провинция Банка-Белитунг, нашли останки 45-летней женщины, пропавшей после нападения крокодила. Останки заметил рыбак, пресекавший реку на лодке.

