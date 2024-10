Baza: Лаврову наступили на ногу во время саммита БРИКС

Главе МИД России Сергею Лаврову наступили на ногу во время заседания саммита БРИКС. Видео публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что Лавров сказал что-то вслед обидчику. При этом слова министра вызвали улыбку у помощника президента России Юрия Ушакова.

В 2016 году Лавров обругал журналиста, назвав его дебилом. Глава российской дипломатии спросил у снимавшего его представителя прессы: What do you want? («Чего вы хотите»). Затем он отвернулся и, уходя, сказал по-русски: «Дебилы...»