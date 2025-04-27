Пушков: Германия запретом флагов СССР пытается взять идеологический реванш

Германия, запрещая флаги СССР и России на 8 и 9 мая, хочет отомстить Москве и взять идеологический реванш. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

«В ФРГ будет запрещена демонстрация флагов СССР и РФ. Флаги стран-союзниц [Адольфа] Гитлера, естественно, разрешены — тут никаких проблем. Отдает идеологическим реваншем — пока. За реваншем идеологическим, как правило, следует реванш политический и военный», — написал он.

По его мнению, запрет символики страны, победившей нацизм, является очевидным шагом к возвращению «милитаристской и антироссийской» Германии.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев порассуждал о дурной кончине будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявившего об «агрессивной войне России» на Украине. «Плохо начинаешь, Фриц! И, надеюсь, так же кончишь», — высказался Медведев.