Медведев будущему канцлеру ФРГ Мерцу: Плохо начинаешь и, надеюсь, так же кончишь

Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, не проработавший в должности еще ни одного дня, плохо начинает. Об этом заявил в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев написал, что заявляющий об «агрессивной войне России» Мерц врет, как пропагандист Третьего рейха Йозеф Геббельс. «Плохо начинаешь, Фриц! И, надеюсь, так же кончишь», — порассуждал о дурной кончине Мерца Медведев.

Российский политик напомнил будущему немецкому канцлеру, что война Германии против СССР закончилась победой Москвы.

Ранее Медведев посмеялся над словами Зеленского об Украине в меню президента России Владимира Путина.