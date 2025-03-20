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12:36, 20 марта 2025Россия

Медведев порассуждал о дурной кончине будущего канцлера ФРГ

Медведев будущему канцлеру ФРГ Мерцу: Плохо начинаешь и, надеюсь, так же кончишь
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, не проработавший в должности еще ни одного дня, плохо начинает. Об этом заявил в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев написал, что заявляющий об «агрессивной войне России» Мерц врет, как пропагандист Третьего рейха Йозеф Геббельс. «Плохо начинаешь, Фриц! И, надеюсь, так же кончишь», — порассуждал о дурной кончине Мерца Медведев.

Российский политик напомнил будущему немецкому канцлеру, что война Германии против СССР закончилась победой Москвы.

Ранее Медведев посмеялся над словами Зеленского об Украине в меню президента России Владимира Путина.

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