В РПЦ наградили выделившую жилье семье мигрантов чиновницу

Сергиево-Посадская епархия наградила главу Мытищ после выдачи жилья мигрантам

Мытищенское благочиние Сергиево-Посадской епархии Русской православной церкви (РПЦ) вручило медаль чиновнице Юлии Купецкой, оказавшейся в центре скандала с выдачей жилья мигрантам. На это обратил внимание военкор Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

Главу Мытищ наградили медалью священномученика Серафима, епископа Дмитровского. На сайте епархии не указано, за какие заслуги была отмечена Купецкая.

Стешин напомнил, что благодаря этой чиновнице в общественное информационное поле и в поле зрения Следственного комитета (СК) попали случаи с раздачей квартир мигрантам. Скандал разгорелся в середине января 2025 года. Получение уроженкой Таджикистана Тахминой Самадовой сертификата — предположительно, в обход законов — вызвало возмущение у жителей Мытищ и российских общественников. Позже выяснилось, что члены семьи Самадовой судимы за распространение наркотиков.

После того как история Самадовой вызвала общественный резонанс, следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». У мигрантки и ее супруга были изъяты документы и телефоны стоимостью 140 и 120 тысяч рублей, а также запрошены выписки с банковских счетов. Следователи считают, что такие дорогостоящие покупки опровергают малоимущий статус семьи.

