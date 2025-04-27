Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:14, 27 апреля 2025Россия

В РПЦ наградили выделившую жилье семье мигрантов чиновницу

Сергиево-Посадская епархия наградила главу Мытищ после выдачи жилья мигрантам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: сайт Сергиево-Посадской епархии

Мытищенское благочиние Сергиево-Посадской епархии Русской православной церкви (РПЦ) вручило медаль чиновнице Юлии Купецкой, оказавшейся в центре скандала с выдачей жилья мигрантам. На это обратил внимание военкор Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

Главу Мытищ наградили медалью священномученика Серафима, епископа Дмитровского. На сайте епархии не указано, за какие заслуги была отмечена Купецкая.

Стешин напомнил, что благодаря этой чиновнице в общественное информационное поле и в поле зрения Следственного комитета (СК) попали случаи с раздачей квартир мигрантам. Скандал разгорелся в середине января 2025 года. Получение уроженкой Таджикистана Тахминой Самадовой сертификата — предположительно, в обход законов — вызвало возмущение у жителей Мытищ и российских общественников. Позже выяснилось, что члены семьи Самадовой судимы за распространение наркотиков.

После того как история Самадовой вызвала общественный резонанс, следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». У мигрантки и ее супруга были изъяты документы и телефоны стоимостью 140 и 120 тысяч рублей, а также запрошены выписки с банковских счетов. Следователи считают, что такие дорогостоящие покупки опровергают малоимущий статус семьи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В сети появились фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР. Об их вкладе в разгром ВСУ доложили Путину

    Российский военный рассказал о зверствах украинских нацбатальонов при отступлении

    В РПЦ наградили выделившую жилье семье мигрантов чиновницу

    Названо продлевающее жизнь простое упражнение

    Россиян предупредили о неожиданном вреде подсолнечного масла

    Американских чиновников начнут проверять на лояльность Трампу

    Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

    В США назвали условие подписания Зеленским мирного соглашения

    Филолог рассказала об особенности слова «кофе»

    Германию уличили в желании отомстить России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости