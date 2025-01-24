Получившую в подарок квартиру под Москвой мигрантку заподозрили в афере на миллионы рублей

В Мытищах задержали многодетную мигрантку, ранее получившую квартиру от властей

Подозреваемой в мошенничестве с субсидиями на 24 миллиона рублей оказалась многодетная мать-мигрантка, ранее получившая от российских властей квартиру в подарок. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ранее сообщалось, что женщину, уроженку Таджикистана, задержали в Мытищах, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ. Как рассказали следователи, подозреваемая предоставила в администрацию города заведомо ложные сведения о доходах мужа, а также выписку из домовой книги, согласно которой по их месту жительства прописаны 13 лиц. Список включал и ее брата с двумя малолетними детьми, которые проживают в Таджикистане.

Вследствие этого семье был присвоен статус малоимущих и нуждающихся в жилье. На этом основании им было выдано свидетельство на право получения жилищной субсидии в размере более 24 миллионов рублей. По нему семья могла бы приобрести квартиру или построить дом в Московской области. Что касается гражданства России, то семейная пара получила его 14 лет назад.

Как отметил канал, по описанию дела можно понять, что задержанной является мать семерых детей Тахмина Самадова, которая ранее вместе с мужем Рамазоном Рахимовым появилась на фотографии с главой Мытищ Юлией Купецкой. Кадр был сделан во время вручения сертификата на приобретение жилья. Пост об этом событии мэр города опубликовала 13 января, где также рассказала, что женщина с супругом воспитывают семерых детей и проживают в однокомнатной квартире.

Пост Купецкой вызвал возмущение в сети. Местные жители сетовали на бюрократические проволочки, проблемы с оформлением статуса малоимущих и негодовали, что жилье получили далеко не те, кто прожил в Мытищах всю жизнь. Затем против решения администрации Мытищ выступили блогеры и государственные деятели, включая депутата Госдумы Сергея Миронова.

20 января глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад по делу о нарушении жилищных прав в Мытищах. В рамках расследования в отношении семейной пары были проведены обыски, запрошены выписки из банка по счетам супруга, изъяты документы и телефоны стоимостью 140 и 120 тысяч рублей. Следователи считают, что такие дорогостоящие покупки опровергают малоимущий статус семьи.