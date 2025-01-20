Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 20 января 2025Россия

Стало известно о возможной судимости братьев получившей квартиру от главы Мытищ мигрантки

Стало известно о возможной судимости братьев получившей жилье мигрантки из Мытищ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Стало известно о возможной судимости братьев Тахмины Самадовой — мигрантки и многодетной матери, которая ранее получила сертификат на приобретение жилья от властей подмосковных Мытищ. Об этом сообщает издание «Русский ГУП Продакшн».

Ранее военный блогер Юрий Подоляка подтвердил, что братья Самадовой участвуют в специальной военной операции. Изначально об этом заявила мэр Мытищ Юлия Купецкая в посте, ответном на критику в ее адрес.

Согласно данным, опубликованным изданием со ссылкой на судебный акт, в 2012 году некие Хуршед и Файзимад Самадовы были приговорены к длительным срокам заключения за торговлю запрещенными веществами. Оба мужчины — те самые братья, которых упоминали Купецкая и Подоляка, утверждает издание, обращая внимание на совпадение фамилии и отчества.

В связи с этим издание усомнилось в участии фигурантов в спецоперации. Однако это возможно в случае, если мужчины заключили контракт с Минобороны или ЧВК.

После получения Тахминой Самадовой жилищного сертификата стали известны еще несколько случаев выделения больших средств мигрантам. Так, в той же Московской области мать-одиночка Шахноза (фамилия женщины не раскрывается) получила на улучшение жилищных условий почти 4 миллиона рублей. Опубликовавший сообщение о ней Telegram-канал «Zlawyers. Русские юристы» предположил, что речь может идти о мошеннической схеме, связанной с получением господдержки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Китае казнили влетевшего в толпу людей водителя. Он убил 35 человек из-за развода с женой

      Кошка лишила хозяйку работы и годовой премии

      На Украине рассказали о мобилизации 18-летних студентов

      Россиянку пытались ограничить в родительских правах во время службы отца на СВО

      Мужчина подкурил сигарету от Вечного огня в Ленобласти и попал на видео

      Стало известно о спасшем битву за Бахмут русском генерале с литовской фамилией

      Microsoft переименовала программы Office для Windows 11

      В ХАМАС оценили роль Трампа в сделке по заложникам

      Дима Билан удивил фанатов кардинальной сменой имиджа

      В Раде объяснили отсутствие украинских политиков на инаугурации Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше