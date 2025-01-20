Стало известно о возможной судимости братьев получившей квартиру от главы Мытищ мигрантки

Стало известно о возможной судимости братьев получившей жилье мигрантки из Мытищ

Стало известно о возможной судимости братьев Тахмины Самадовой — мигрантки и многодетной матери, которая ранее получила сертификат на приобретение жилья от властей подмосковных Мытищ. Об этом сообщает издание «Русский ГУП Продакшн».

Ранее военный блогер Юрий Подоляка подтвердил, что братья Самадовой участвуют в специальной военной операции. Изначально об этом заявила мэр Мытищ Юлия Купецкая в посте, ответном на критику в ее адрес.

Согласно данным, опубликованным изданием со ссылкой на судебный акт, в 2012 году некие Хуршед и Файзимад Самадовы были приговорены к длительным срокам заключения за торговлю запрещенными веществами. Оба мужчины — те самые братья, которых упоминали Купецкая и Подоляка, утверждает издание, обращая внимание на совпадение фамилии и отчества.

В связи с этим издание усомнилось в участии фигурантов в спецоперации. Однако это возможно в случае, если мужчины заключили контракт с Минобороны или ЧВК.

После получения Тахминой Самадовой жилищного сертификата стали известны еще несколько случаев выделения больших средств мигрантам. Так, в той же Московской области мать-одиночка Шахноза (фамилия женщины не раскрывается) получила на улучшение жилищных условий почти 4 миллиона рублей. Опубликовавший сообщение о ней Telegram-канал «Zlawyers. Русские юристы» предположил, что речь может идти о мошеннической схеме, связанной с получением господдержки.