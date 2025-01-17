Под Москвой выявили еще один случай выдачи миллионов рублей на квартиру мигрантам

Получившую 4 миллиона рублей на жилье под Москвой мигрантку заподозрили в обмане

В Московской области был выявлен еще один случай выделения миллионов рублей на жилье для мигрантов. В законности произведенной процедуры усомнились авторы Telegram-канала «Zlawyers. Русские юристы».

Мать-одиночка по имени Шахноза получила от мэрии Долгопрудного почти четыре миллиона рублей. При этом отчества у всех троих ее детей одинаковые. Автор публикации в этой связи заявил, что женщина может знать отца детей, скрывая этот факт с целью получить материальную выгоду.

Канал считает, что мигрантка намеренно не вписала отца в свидетельство о рождении детей. Если у мужчины есть свое жилье, то с учетом его жилплощади женщина могла бы не подпасть под действие программы помощи при покупке недвижимости, говорится в публикации. «Вообще, вот эта история уже откровенно попахивает мошенничеством», — заключают Zlawyers.

Ранее мэр подмосковных Мытищ Юлия Купецкая подарила сертификат на покупку жилья мигрантам. Семья Самадовых, как называет ее глава города (при этом муж Тахмины Самадовой носит другую фамилию), воспитывает семерых детей. После возмущения увидевших публикацию горожан мэр Мытищ напомнила, что Россия — многонациональное государство, основным приоритетом являются права человека и гражданина.