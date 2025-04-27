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06:42, 27 апреля 2025Мир

Американских чиновников начнут проверять на лояльность Трампу

WSJ: Чиновников США начнут проверять на лояльность Трампу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американских чиновников начнут проверять на лояльность президенту США Дональду Трампу и готовность следовать его политическому курсу. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что проверки начнутся с 1 октября 2025 года, когда контроль за кадровой политикой перейдет Федеральному управлению кадров. Чиновников будут оценивать на готовность «добросовестно претворять в жизнь законы и политику президента».

Газета подчеркивает, что продвижение политики Трампа станет ключевым элементом характеристики чиновников. До этого госслужащих оценивали на основании компетентности и лидерских качеств, а прием сотрудников на работу не требовал одобрения со стороны Федерального управления кадров.

Ранее Трамп признал, что ему известны способы, позволяющие обойти конституционный запрет для избрания на третий президентский срок. «Но я не верю в лазейки. Не верю в их использование», — добавил он.

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