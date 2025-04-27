Россиян предупредили о неожиданном вреде подсолнечного масла

Нутрициолог Бельский: Готовка на подсолнечном масле может привести к инсульту

Рафинированное подсолнечное масло является рекордсменом по количеству омега-6 жирных кислот, которые в большом количестве провоцируют хронические воспаления, рассказал нутрициолог Павел Бельский. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт пояснил, что при производстве продукта используется токсичная фракция бензина — гексан, с помощью которого извлекаются остатки масла из жмыха. По его словам, следы химикатов могут сохраняться и в конечном очищенном продукте, а сам процесс лишает масло природных свойств, превращая его в искусственный жир.

«Оптимальное соотношение омега-6 к омега-3 — 4:1, но в рационе современного человека оно достигает 15:1–20:1. Это повышает риски таких сердечно-сосудистых заболеваний, как инфаркт, инсульт и атеросклероз. Кроме того, могут развиться диабет и аутоиммунные нарушения», — рассказал нутрициолог.

Эксперт добавил, что процесс рафинации убивает витамины E, K, A, антиоксиданты и фитостеролы, которые борются со свободными радикалами и поддерживают гормональный баланс. Чтобы избежать этого, он предложил брать нерафинированные аналоги холодного отжима — оливковое, льняное, конопляное, авокадо, а для жарки — кокосовое и топленое масло.

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная назвала россиянам признаки некачественного алкоголя. По словам эксперта, главный индикатор качества спиртного напитка — это его запах.