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07:18, 27 апреля 2025Бывший СССР

Российский военный рассказал о зверствах украинских нацбатальонов при отступлении

РИА Новости: Украинские нацбатальоны при отступлении убивают всех, не разбираясь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Боевики украинских нацбатальонов при отступлении из населенных пунктов, убивают всех, не разбираясь. Об их зверствах РИА Новости сообщил военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Махатма.

«Они при отступлении начинают применять минометы, технику, дроны, не оставляя там никого, ни своих, ни чужих», — заявил он. По словам военного, уходя, боевики нацбатальонов все взрывают.

Махатма добавил, что при освобождении населенных пунктов российским бойцам нередко приходится наблюдать последствия преступлений боевиков против мирных граждан.

Ранее жительница села Казачья Локня в Курской области рассказала о зверствах ВСУ в первые дни вторжения. По ее словам, украинские военные стреляли во всех местных жителей, которые попадались им на глаза.

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