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06:17, 27 апреля 2025Мир

В США назвали условие подписания Зеленским мирного соглашения

19fortyfive: Зеленский подпишет мирное соглашение, когда лишится поддержки США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заключит мирное соглашение с Россией, когда лишится поддержки со стороны США. Об этом пишет отставной американский военный Дэниел Дэвис в статье для журнала 19FotyFive.

Он полагает, что Зеленский будет вынужден договориться о завершении боевых действий, когда Вашингтон перестанет помогать украинской армии.

По мнению Дэвиса, американскому лидеру Дональду Трампу следует поставить Зеленскому ультиматум: либо тот соглашается на все условия России, либо Трамп выходит из переговоров об урегулировании конфликта. Он отметил, что такое решение помогло бы украинскому президенту понять, что Киев не сможет одержать победу военным путем.

«Нет пути, по которому Украина могла бы заставить [президента России Владимира] Путина уступить хотя бы одному из его основных пунктов», — заключил Дэвис.

Ранее Зеленский заявил, что без «мира через силу» конфликт на Украине не закончится.

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