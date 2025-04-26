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07:05, 27 апреля 2025Спорт

Названо продлевающее жизнь простое упражнение

Ученая Пэддок посоветовала отказаться от использования лифта для продления жизни
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Софи Пэддок, ученая из университета Восточной Англии, назвала простое упражнение, которое может продлить жизнь на несколько лет. Об этом сообщает medicalxpress.com.

Она рекомендовала отказаться от использования лифта. «Подъемы по лестнице — это простая и достижимая привычка, которую можно включить в повседневную жизнь», — объяснила Пэддок.

Ученая проанализировала данные 480 тысяч добровольцев. «Оказалось, что у мужчин и женщин, которые имели привычку ходить по лестнице, а не пользоваться лифтом, риск летального исхода в целом снижался на 24 процента», — заявила Пэддок.

Ранее тренер по бегу Марни Кунц назвала необходимое количество шагов для мужчин и женщин после 60 лет. По информации источника, женщинам и мужчинам необходимо проходить не менее 7500 шагов.

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