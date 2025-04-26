Названо продлевающее жизнь простое упражнение

Софи Пэддок, ученая из университета Восточной Англии, назвала простое упражнение, которое может продлить жизнь на несколько лет. Об этом сообщает medicalxpress.com.
Она рекомендовала отказаться от использования лифта. «Подъемы по лестнице — это простая и достижимая привычка, которую можно включить в повседневную жизнь», — объяснила Пэддок.
Ученая проанализировала данные 480 тысяч добровольцев. «Оказалось, что у мужчин и женщин, которые имели привычку ходить по лестнице, а не пользоваться лифтом, риск летального исхода в целом снижался на 24 процента», — заявила Пэддок.
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