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19:42, 19 июля 2024Спорт

Названо необходимое количество шагов для мужчин и женщин после 60 лет

Фото: freepik

Тренер по бегу Марни Кунц назвала необходимое количество шагов для мужчин и женщин после 60 лет. Об этом сообщается на сайте Men Today.

По информации источника, женщинам и мужчинам необходимо проходить не менее 7500 шагов. Исследование, в котором приняли участие пожилые женщины и мужчины, показало, что участники, которые делали 4400 шагов в день, имели гораздо меньше шансов умереть по любой причине по сравнению с теми, кто делал 2700 шагов в день.

Кунц отметила, что ходьба улучшает здоровье сердца и помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, она повышает уровень выносливости, укрепляет мышцы и кости, что помогает предотвратить травмы и повышает спортивные результаты.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман назвал простое упражнение для профилактики диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. По его словам, это регулярная ходьба по лестнице, которая приводит к расширению сосудов и улучшению кровообращения сердца, мозга и мышц.

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      Анастасия Борисова
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