Житель Курской области Николай обвинил ВСУ в угоне трактора ЮМЗ в Заолешенке

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пограничном селе Заолешенка Курской области угнали трактор ЮМЗ на глазах мирных. Об этом РИА Новости сообщил эвакуированный местный житель Николай.

Николай рассказал, что украинские военные похищали и автомобили у гражданских, включая тех, кто остался в поселке. Кроме того, мужчина обвинил ВСУ в угоне трактора.

«Также у соседа трактор угнали. Стоял возле двора трактор... С плугами стояли. Они плуги сняли, а трактор угнали», — рассказал он.

Мужчина добавил, что в этот момент он проезжал рядом на автомобиле. Он подчеркнул, что украинские бойцы не завели трактор, а просто отбуксировали его.

Ранее в Курской области ВСУ угнали автомобиль у пенсионера, угрожая его жене. Мужчина добавил, что инцидент произошел в селе Казачья Локня.