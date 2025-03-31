РИА Новости: ВСУ в Курской области угнали автомобиль у пенсионера, угрожая жене

В Курской области солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) угнали автомобиль у пенсионера, угрожая его жене. Об этом пожилой мужчина рассказал РИА Новости.

«Машина во дворе стояла, [солдат ВСУ] на бабку автомат наставил и сказал: "Я отца своего застрелил, а тебя убить мне ничего не стоит"», — сообщил он. По его словам, у него угнали автомобиль ВАЗ-2107.

Мужчина добавил, что инцидент произошел в селе Казачья Локня. Жена пенсионера подчеркнула, что украинцы пользовались автомобилем недолго, бросив его на другой улице через пару дней.

Ранее стало известно, что ВСУ проникли в пределы Курской области с техникой союзников втайне от США. «Для американцев вторжение серьезно подорвало доверие [к украинцам]», — указано в сообщении.