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03:21, 31 марта 2025Россия

В Курской области ВСУ угнали автомобиль

РИА Новости: ВСУ в Курской области угнали автомобиль у пенсионера, угрожая жене
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Курской области солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) угнали автомобиль у пенсионера, угрожая его жене. Об этом пожилой мужчина рассказал РИА Новости.

«Машина во дворе стояла, [солдат ВСУ] на бабку автомат наставил и сказал: "Я отца своего застрелил, а тебя убить мне ничего не стоит"», — сообщил он. По его словам, у него угнали автомобиль ВАЗ-2107.

Мужчина добавил, что инцидент произошел в селе Казачья Локня. Жена пенсионера подчеркнула, что украинцы пользовались автомобилем недолго, бросив его на другой улице через пару дней.

Ранее стало известно, что ВСУ проникли в пределы Курской области с техникой союзников втайне от США. «Для американцев вторжение серьезно подорвало доверие [к украинцам]», — указано в сообщении.

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