Мужчина со смертельным диагнозом рассказал об изменениях в сексе

Мужчина, которому из-за рака осталось жить несколько месяцев, рассказал, как диагноз изменил его отношение к сексу. Слова пациента приводит The Guardian.

53-летний мужчина по имени Рори признался, что после того как узнал о своем состоянии, часто чувствует себя подавленным и грустным. Однако, по его словам, спасением от уныния для него стал секс. «Когда мы с Анной занимаемся любовью, мы растворяемся в своем собственном мире, и я действительно забываю о раке, даже если это продолжается всего 20 минут», — рассказал Рори.

Он отметил, что хотя похудел из-за болезни и у него не хватает сил на некоторые позы, он по-прежнему достаточно энергичен, чтобы регулярно заниматься сексом. Более того, мужчина утверждает, что интимная близость с женой стала чаще и лучше. Он добавил, что в минуты, когда жена смотрит на него с любовью и желанием, он вновь чувствует себя собой. «Секс — это место, где мы с Анной можем вместе забыться. Вчера я свернулся калачиком после близости с ней и чувствовал полное блаженство. Все мое отчаяние улетучилось». — заключил мужчина.

Ранее британский сексолог Трейси Кокс рассказала, как сделать секс в долгих отношениях более захватывающим и горячим. Она посоветовала избегать рутины и дать друг другу немного свободы.