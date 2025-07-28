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12:45, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Леонид Якубович дал один зарок

Телеведущий Якубович заявил, что никогда не будет праздновать дни рождения
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Известный российский телеведущий Леонид Якубович дал один зарок. О нем он рассказал в разговоре с ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста о том, собирается ли он отмечать юбилей (31 июля телеведущему исполнится 80-лет — прим. «Ленты.ру»), Якубович заявил: «Свои дни рождения я больше отмечать не буду никогда».

По словам Якубовича, практически на всех праздниках гости забывают повод, по которому собрались, через 30-40 минут. Ведущий добавил, что в последнее время он потерял многих друзей, из-за чего ему перестало быть интересно праздновать дни рождения.

Ранее Якубович рассказал о неожиданных изменениях, связанных со здоровьем. Якубович заявил, что за год у него улучшились слух и зрение. 79-летний телеведущий добавил, что продолжает увлекаться авиацией и совершать полеты.

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