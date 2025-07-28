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12:22, 28 июля 2025Экономика

Лукашенко попросил российских экспертов оценить перспективы нефтедобычи в Белоруссии

Лукашенко попросил губернатора РФ об экспертах по вопросу добычи нефти Минском
Дмитрий Воронин

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором попросил его предоставить специалистов для оценки перспектив добычи нефти в республике. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам нужны такие независимые эксперты, которые могли бы ответить на вопрос, в каком направлении нам здесь развиваться, стоит ли нам вкладывать деньги в новую разведку или старое как-то бурить», — сказал белорусский лидер, отметив, что в стране «научились немалому и по горизонтальному бурению», и делятся этими навыками с россиянами.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия готова поставлять в РФ оборудование для добычи углеводородного сырья и обслуживать газотурбинные установки иностранного производства.

На прошлой неделе он на профильном совещании призвал белорусских нефтяников «не раскачиваться, а бурить и бурить», делая это «с умом и с внедрением новых технологий». Он напомнил, что в текущем году Минском запланирована добыча двух миллионов тонн нефти. «Я точно знаю, что здесь у нас есть резервы», — подчеркнул тогда глава государства.

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