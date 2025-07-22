Лукашенко призвал белорусских нефтяников не раскачиваться и бурить

Лукашенко призвал белорусских нефтяников бурить с внедрением новых технологий

Белорусским нефтяникам нужно «не раскачиваться, а бурить и бурить», делая это «с умом и с внедрением новых технологий». Такие рекомендации озвучил на совещании по вопросам добычи углеводородного сырья президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Как отметил глава государства, в 2025 году в Белоруссии запланирована добыча двух миллионов тонн нефти, а правительство подготовило план-график проведения геологоразведочных работ, сроки выполнения которых «как обычно, затянуты».

«Я точно знаю, что здесь у нас есть резервы», — подчеркнул Лукашенко, указав, что собственная нефтедобыча — это в том числе сырье для экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью.

В ходе прошлогодней предвыборной кампании бывший тогда кандидатом в президенты США Дональд Трамп пообещал снизить вдвое цены на электроэнергию для конечных потребителей, сделав это за счет увеличения добычи нефти, заявив, что в ее поисках в стране будут «бурить и еще раз бурить». После избрания он снова напомнил о своих планах «Я сосредоточусь на "бурить, детка, бурить"», — сказал в декабре 2024-го Трамп, по словам которого эта задача позволит решить проблему дефицита американского бюджета.