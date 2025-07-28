Марьяна Ро приспустила штаны перед камерой

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) показала откровенные фото фанатам. Пост появился в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,3 миллиона подписчиков.

На размещенном кадре 25-летняя инфлюэнсерша позировала, лежа на кровати. При этом она надела розовый бюстгальтер и стринги в тон и приспустила джинсы, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

В то же время сетевая знаменитость предстала перед камерой в облегающей кофте в полоску и белой микроюбке с оборками.

В мае Марьяна Ро прогулялась по улице в откровенном комбинезоне.

