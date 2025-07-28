Мединский высказался о возвращении детей на Украину

Мединский: Россия никогда не политизировала тему возвращения детей на Украину

Москва никогда не политизировала вопрос возвращения детей родителям на Украину, заявил глава российской переговорной группы с украинской делегацией Владимир Мединский. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, на Украине есть те, кто делает на этой теме политический пиар. Он добавил, что есть граждане, для которых этот вопрос очень важен, особенно близкие детей.

«Именно поэтому мы никогда эту тему не политизировали», — высказался он.

Ранее стало известно, что Россия вернет Украине 11 детей, разлученных со своими семьями.