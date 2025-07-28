Tesla перевыпустит провальный пикап

Tesla задумала выпустить компактную версию провального пикапа Cybertruck

Корпорация Tesla рассмотрит идею создания компактной версии электропикапа Cybertruck. Об этом сообщает издание Business Insider.

Журналисты сослались на интервью вице-президента Tesla Ларса Морави, который заявил, что дорогой электрокар Cybertruck может получить упрощенную версию. «Мы всегда думали о создании меньшего по размеру пикапа», — заявил он.

Представитель компании конкретизировал, что подобный пикап был бы полезен и потребителям, и производителю, так как поможет поднять продажи электромобилей. Журналисты Business Insider предположили, что компактный пикап нужен для продаж за пределами США, так как предложение Tesla в Европе и других странах ограничено. Ранее Cybertruck провалился на рынке.

В материале говорится, что стальной пикап не получил разрешения на продажу во многих странах, и положение мог бы исправить выпуск его компактной версии. Так, один из первых появившихся в Великобритании пикапов Tesla был конфискован полицией.

Также специалисты издания заявили, что Cybertruck стоит слишком дорого — его цена на старте составляла 100 тысяч долларов, или около 8 миллионов рублей. При этом в 2019 году глава Tesla Илон Маск обещал, что пикап будет доступен за 40 тысяч долларов (около 3 миллионов рублей).

В конце июля стало известно, что по итогам второго квартала прибыль американского производителя электромобилей Tesla опустилась до 1,172 миллиарда долларов, что на 16,3 процента меньше, чем годом ранее.