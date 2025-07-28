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17:07, 28 июля 2025Наука и техника

Tesla перевыпустит провальный пикап

Tesla задумала выпустить компактную версию провального пикапа Cybertruck
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Adam Gray / Reuters

Корпорация Tesla рассмотрит идею создания компактной версии электропикапа Cybertruck. Об этом сообщает издание Business Insider.

Журналисты сослались на интервью вице-президента Tesla Ларса Морави, который заявил, что дорогой электрокар Cybertruck может получить упрощенную версию. «Мы всегда думали о создании меньшего по размеру пикапа», — заявил он.

Представитель компании конкретизировал, что подобный пикап был бы полезен и потребителям, и производителю, так как поможет поднять продажи электромобилей. Журналисты Business Insider предположили, что компактный пикап нужен для продаж за пределами США, так как предложение Tesla в Европе и других странах ограничено. Ранее Cybertruck провалился на рынке.

В материале говорится, что стальной пикап не получил разрешения на продажу во многих странах, и положение мог бы исправить выпуск его компактной версии. Так, один из первых появившихся в Великобритании пикапов Tesla был конфискован полицией.

Также специалисты издания заявили, что Cybertruck стоит слишком дорого — его цена на старте составляла 100 тысяч долларов, или около 8 миллионов рублей. При этом в 2019 году глава Tesla Илон Маск обещал, что пикап будет доступен за 40 тысяч долларов (около 3 миллионов рублей).

В конце июля стало известно, что по итогам второго квартала прибыль американского производителя электромобилей Tesla опустилась до 1,172 миллиарда долларов, что на 16,3 процента меньше, чем годом ранее.

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