Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 28 июля 2025Россия

Многодетная россиянка кричала о расправе над мужем, перепугала соседей и попала на видео

В Екатеринбурге многодетная мать кричала о расправе над мужем и перепугала двор
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В районе Кольцово в Екатеринбурге многодетная мать кричала о расправе над мужем, перепугала соседей во дворе и попала на видео. Кадры с россиянкой опубликовал портал Е1.ru.

На представленном ролике видно, как женщина в неадекватном состоянии пытается передвинуть клумбу. За ней наблюдают жильцы дома и пытаются успокоить.

Как утверждает Е1.ru, муж екатеринбурженки здоров. Знакомые семьи рассказали, что женщину в прошлом лишали родительских прав.

В полиции Екатеринбурга подчеркнули, что гражданке выписали штраф за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Волгограде суд взял под стражу многодетную мать за избиение ребенка после жалобы участника спецоперации.

Четверых ее детей, в том числе младенца, изъяли органы опеки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я очень разочарован Путиным». Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал России на заключение мира с Украиной

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным

    14-летней дочери Джигана подарили сумку за 236 тысяч рублей

    Глава «Роскосмоса» не улетит в космос

    Вывезший в багажнике российского полицейского в лес попросился на свободу

    Дурова снова вызвали на допрос во Франции

    Стилист дала советы по выбору прически для занятий в тренажерном зале

    Нефть подорожала на фоне ультиматума Трампа

    Массовый сбой произошел в работе портала «Госуслуги»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости