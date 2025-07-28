Многодетная россиянка кричала о расправе над мужем, перепугала соседей и попала на видео

В районе Кольцово в Екатеринбурге многодетная мать кричала о расправе над мужем, перепугала соседей во дворе и попала на видео. Кадры с россиянкой опубликовал портал Е1.ru.
На представленном ролике видно, как женщина в неадекватном состоянии пытается передвинуть клумбу. За ней наблюдают жильцы дома и пытаются успокоить.
Как утверждает Е1.ru, муж екатеринбурженки здоров. Знакомые семьи рассказали, что женщину в прошлом лишали родительских прав.
В полиции Екатеринбурга подчеркнули, что гражданке выписали штраф за неисполнение родительских обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Волгограде суд взял под стражу многодетную мать за избиение ребенка после жалобы участника спецоперации.
Четверых ее детей, в том числе младенца, изъяли органы опеки.