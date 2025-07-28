Москвичей предупредили о самом жарком периоде года

Метеоролог Вильфанд заявил о самом жарком периоде года в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильной жаре на протяжении большей части рабочей недели с 28 июля по 1 августа: воздух в городе прогреется от 28 до 31 градуса. В разговоре с «Лентой.ру» он также отметил, что в Москве сейчас самый жаркий период года.

«На этой неделе погода действительно по-настоящему жаркая. Хотел бы отметить, что климатические нормы сейчас самые высокие, то есть сейчас самый жаркий период года. Норма — усредненные за последние 30 лет метеорологические параметры. Температура сейчас на 3-4 градуса выше нормы, это значит, что действительно по-настоящему жаркая погода, которая больше характерна для этого времени года для Ростовской области, Курской, Воронежской», — сказал Вильфанд.

Температура в большинстве дней на рабочей неделе с 28 июля по 1 августа будет в диапазоне от 28 до 31 градуса тепла, добавил метеоролог. 30 градусов для Москвы — порог опасного значения, пояснил он.

Выпущено предупреждение о том, что в течение длительного периода, практически всей рабочей недели, будет опасное явление, которое называется сильная жара. И вот эта ситуация опасна для москвичей не только пожилого, но и среднего возраста. Правда ночные температуры в спальных районах будут на сей раз около 15 градусов Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

Он пояснил, что ночью температура будет ниже, так как почва будет охлаждаться за счет инфракрасного излучения и это будет сказываться на температуре воздуха. В Москве и области на этой неделе ночные температуры будут колебаться от 12 до 17 градусов тепла, но в центре города из-за обилия высотных зданий, которые будут отдавать накопленную за день энергию, ночью воздух может прогреться до 20-21 градуса, сообщил Вильфанд.

По мнению метеоролога Михаила Семенова, с середины августа жара в Москве постепенно пойдет на спад. По словам синоптика, последние жаркие дни пройдут в первые десять дней августа. Затем в столице начнется заметное похолодание, которое может продлиться до конца месяца.

