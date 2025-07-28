Москвичей предупредили о самом жарком периоде года

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильной жаре на протяжении большей части рабочей недели с 28 июля по 1 августа: воздух в городе прогреется от 28 до 31 градуса. В разговоре с «Лентой.ру» он также отметил, что в Москве сейчас самый жаркий период года.
«На этой неделе погода действительно по-настоящему жаркая. Хотел бы отметить, что климатические нормы сейчас самые высокие, то есть сейчас самый жаркий период года. Норма — усредненные за последние 30 лет метеорологические параметры. Температура сейчас на 3-4 градуса выше нормы, это значит, что действительно по-настоящему жаркая погода, которая больше характерна для этого времени года для Ростовской области, Курской, Воронежской», — сказал Вильфанд.
Температура в большинстве дней на рабочей неделе с 28 июля по 1 августа будет в диапазоне от 28 до 31 градуса тепла, добавил метеоролог. 30 градусов для Москвы — порог опасного значения, пояснил он.
Выпущено предупреждение о том, что в течение длительного периода, практически всей рабочей недели, будет опасное явление, которое называется сильная жара. И вот эта ситуация опасна для москвичей не только пожилого, но и среднего возраста. Правда ночные температуры в спальных районах будут на сей раз около 15 градусов
Он пояснил, что ночью температура будет ниже, так как почва будет охлаждаться за счет инфракрасного излучения и это будет сказываться на температуре воздуха. В Москве и области на этой неделе ночные температуры будут колебаться от 12 до 17 градусов тепла, но в центре города из-за обилия высотных зданий, которые будут отдавать накопленную за день энергию, ночью воздух может прогреться до 20-21 градуса, сообщил Вильфанд.
По мнению метеоролога Михаила Семенова, с середины августа жара в Москве постепенно пойдет на спад. По словам синоптика, последние жаркие дни пройдут в первые десять дней августа. Затем в столице начнется заметное похолодание, которое может продлиться до конца месяца.