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13:20, 28 июля 2025Экономика

На одном из домов Петербурга появилась памятная табличка в честь Ксении Собчак

В Петербурге появилась памятная табличка в честь Ксении Собчак
Полина Луханина

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге появилась памятная табличка в честь Ксении Собчак, сообщает «Фонтанка».

Табличка появилась по адресу Кустодиева, 20, ее автор неизвестен. «Здесь провела свое детство Ксения Анатольевна Собчак, родившаяся 5 ноября 1981 года, скорпион и светская львица, самостоятельно прошедшая путь от балетного класса Мариинки до президентской гоночной дорожки. Женское лицо четвертой власти!» — гласит табличка.

Председатель правления ЖСК-818 Сергей Ткаченко заявил, что семья Собчак жила в доме до 1990-го года, а Анатолий Собчак был председателем собрания дома.

При этом дворник сообщил, что недавно видел табличку валяющейся на улице. По всей видимости, она висела на доме пару дней.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде может появиться памятник Владимиру Жириновскому. С соответствующим предложением выступил депутат областного Заксобрания Антон Ананьин. Монумент предлагается установить на территории сквера, расположенного по проспекту Гагарина. Самому скверу также предлагается присвоить имя Жириновского.

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