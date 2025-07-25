В российском городе предложили поставить памятник Жириновскому

Памятник Жириновскому предложили поставить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде может появиться памятник Владимиру Жириновскому. С соответствующим предложением выступил депутат областного Заксобрания Антон Ананьин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Инициатива направлена губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. В своем обращении депутат призывает разместить на территории сквера, расположенного по проспекту Гагарина, мемориал в честь основателя партии ЛДПР. Самому скверу он также предлагает присвоить имя Жириновского. Финансирование проекта, по задумке Ананьина, будет осуществляться за счет частных лиц. Открытие монумента, как уточнил автор инициативы, следует приурочить к 80-летнему юбилею Владимира Жириновского, который будет отмечаться в апреле 2026 года.

Увековечить память лидера ЛДПР хотели и в другом российском городе, Перми. В честь Жириновского собирались назвать новый сквер в микрорайоне Кислотные Дачи. У идеи нашлись противники, в частности бывший министр региональной политики, экс-советник министра природных ресурсов России Евгений Сапиро. Так, чиновник вспомнил цитату Жириновского, в которой он назвал пермяков дебилами. Свою улицу Жириновского захотели также сделать в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке и Симферополе.

Ранее появилась информация об установке памятника Жириновскому на родине политика, в Алма-Ате. Однако впоследствии городские власти опровергли подобные планы.