Российский экс-министр высмеял идею памятника Жириновскому

Бывший министр Сапиро высмеял идею памятника и сквера в честь Жириновского в Перми

Бывший министр региональной политики, экс-советник министра природных ресурсов России Евгений Сапиро высмеял идею ЛДПР переименовать сквер в Перми в честь умершего главы партии Владимира Жириновского. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на соцсети политического деятеля.

Сапиро сыронизировал, что полностью поддерживает предложение увековечить бывшего депутата Госдумы, но при выполнении ряда условий. «Во-первых, в указанном сквере должен быть памятник Жириновскому, а основой памятника должна быть его цитата о пермяках, которых он однажды назвал дебилами. Во-вторых, на памятнике должна быть надпись: "Владимиру Жириновскому с благодарностью за высокую и объективную оценку его почитателей-пермяков"», — заявил экс-министр.

Он добавил, что монумент и сквер должны быть созданы исключительно на благотворительные средства поклонников Жириновского, список которых следует вывесить в сквере — начинаться он должен с фамилий пермских лидеров ЛДПР Олега Постникова и Константина Бусовикова.

В комментариях к публикации нашлись россияне, которые поддержали точку зрения Сапиро. «Прав был Жириновский, когда назвал Пермь и Екатеринбург тупыми городами. Но Екатеринбург оказался умнее. Там не нашлось ни одного человека, которому в голову пришло бы ставить памятник Жириновскому», — отметила одна женщина. Однако Олег Постников из пермского отделения ЛДПР счел, что авторы негативных высказываний не являются гражданами России — решать вопрос о создании сквера имени бывшего депутата Госдумы придется не им, а пермякам.

Ранее стало известно, что в Перми захотели присвоить имя Жириновского новому скверу в микрорайоне Кислотные Дачи. Автором инициативы выступил координатор пермского реготделения ЛДПР Константин Бусовиков. Свою улицу Жириновского захотели также сделать в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке и Симферополе.

О смерти лидера ЛДПР стало известно 6 апреля, Владимир Жириновский скончался после долгой и тяжелой болезни.