Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В честь Жириновского захотели назвать улицу в Москве

Замглавы ЛДПР Нилов предложил переименовать Луков переулок в Москве в улицу Жириновского

Фото: Wikimedia Commons

В Москве в честь умершего депутата Госдумы Владимира Жириновского захотели назвать одну из улиц. Замглавы ЛДПР Ярослав Нилов предложил переименовать Луков переулок в столице, сообщает «Интерфакс».

«Состоялось заседание высшего совета партии. Было принято решение, будем настаивать, чтобы Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР, был переименован в переулок Жириновского», — заявил Нилов. Замглавы фракции предложил туда же перенести музей истории ЛДПР, который станет открытым для посетителей.

По словам Нилова, партия также будет настаивать на том, чтобы именем Жириновского назвали одно из высших учебных заведений, к которым имеет отношение бывший лидер ЛДПР, и чтобы в нем установили ежегодную стипендию имени Жириновского. Речь идет об Институте мировых цивилизаций, который основал покойный политик.

Материалы по теме:
«Я мечтаю сто дней быть никем» Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
«Я мечтаю сто дней быть никем»Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
Вчера
Либерал. Демократ. Плейбой. Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
Либерал. Демократ. Плейбой.Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
Вчера

Исполняющий обязанности руководителя фракции Леонид Слуцкий отметил, что окончательное решение по конкретным деталям будет принимать правительство Москвы. «Возможно, будет не переулок, а улица Жириновского», — добавил он.

Ранее о намерении назвать улицы в честь Владимира Жириновского заявили в Санкт-Петербурге, Липецке и Симферополе. О смерти политика сообщил 6 апреля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Политический деятель умер на 76-м году жизни после тяжелой болезни. Прощание с ним состоится 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов в Москве, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Барщевский предупредил о колоссальном росте коррупции в России
Стало известно о добровольной сдаче оружия бывшими бойцами теробороны в Херсоне
Россияне массово заинтересовались переездом в Испанию
Мишустин выступил с призывом к депутатам Госдумы
В Москве проведут усиленный рейд среди водителей каршеринга
Мишустин заявил о серьезности санкций
Валерия рассказала о перевоспитании ушедшей из дома дочери
Мишустин рассказал об ограблении России «пиратами»
Россиян предупредили об опасностях весеннего солнца
Диетолог назвал эффективные домашние упражнения для худеющих
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.