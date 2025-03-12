Власти Казахстана отказались ставить памятник Жириновскому

Вице-премьер Казахстана: В Алма-Ате не установят памятник Жириновскому

В казахстанском городе Алма-Ате не установят памятник первому лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. С таким заявлением выступил вице-премьер Казахстана Ермек Кошербаев, передает Tengrinews.

«Нет, конечно (...) Я сказал нет, потому что нет, с какой стати», — ответил вице-премьер Казахстана на вопрос журналистки.

До этого сообщалось о планах открыть памятник Жириновскому в Алма-Аты в 2026 году. Первый лидер ЛДПР родился в этом городе на юге Казахстана. Власти (акимат) города Алма-Аты также опровергли информацию об установке памятнику Жириновскому.

Ранее в Казахстане депутат Никита Шаталов парламента объяснил нападки в соцсетях фразой «потому что я русский». «Я вынужден констатировать, что такие проявления возникают только потому, что я этнический русский. Ровным счетом поэтому», — заявил парламентарий», — рассказал он.