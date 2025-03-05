Депутат из Казахстана объяснил нападки в соцсетях фразой «потому что я русский»

Депутат парламента Казахстана Шаталов: Нападки начались, потому что я русский

Депутат парламента Казахстана Никита Шаталов объяснил нападки в социальных сетях со стороны казахстанцев после критики Украины своим русским этническим происхождением. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Я вынужден констатировать, что такие проявления возникают только потому, что я этнический русский. Ровным счетом поэтому», — заявил парламентарий.

Он добавил, что отдельные пользователи сознательно распространяют в соцсетях ложные заявления, которые приписывают Шаталову.

19 февраля беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума. Шаталов раскритиковал Киев за атаку на энергетический объект, отметив, что 90 процентов нефти консорциума принадлежит Казахстану.