Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:30, 5 марта 2025Бывший СССР

Депутат из Казахстана объяснил нападки в соцсетях фразой «потому что я русский»

Депутат парламента Казахстана Шаталов: Нападки начались, потому что я русский
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Wikipedia

Депутат парламента Казахстана Никита Шаталов объяснил нападки в социальных сетях со стороны казахстанцев после критики Украины своим русским этническим происхождением. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Я вынужден констатировать, что такие проявления возникают только потому, что я этнический русский. Ровным счетом поэтому», — заявил парламентарий.

Он добавил, что отдельные пользователи сознательно распространяют в соцсетях ложные заявления, которые приписывают Шаталову.

19 февраля беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума. Шаталов раскритиковал Киев за атаку на энергетический объект, отметив, что 90 процентов нефти консорциума принадлежит Казахстану.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов». Медведев высказался о заговоре против Трампа и продолжении СВО

      В Харькове прогремел взрыв

      Политолог оценил перспективы визита Макрона и Стармера в США

      В Европарламенте захотели лишить Венгрию права голоса

      Военный эксперт оценил запрет на передачу Украине разведданных США

      Глава российского МВД отчитался о росте числа экстремистских преступлений

      Российские войска нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Харьковской области

      Глава МИД Сербии взял ответственность за голосование в ООН по Украине

      В подполье сообщили об ударах по технике НАТО под Киевом

      В России рассказали о применении дронов-ретрансляторов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше