На Украине отказались проводить выборы до конца года

В ЦИК Украины сообщили об отмене местных выборов в стране до конца года

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сообщила об отмене местных выборов в стране до конца года. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«По закону они должны были состояться в последнее воскресенье октября этого года, однако из-за военного положения "выборы не организуются и не проводятся"», — сказано в публикации.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в стране до 5 ноября. Отмечается, что в связи с этим Верховная Рада не назначила дату выборов.

Ранее обозреватель Марк Чэмпион в колонке для агентства Bloomberg заявил, что Зеленский сильно навредил своей репутации тем, что подписал закон против антикоррупционных агентств, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины. Он также добавил, что в стране процветает коррупция под прикрытием военного положения.

