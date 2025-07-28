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11:15, 28 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе рассказали о разбившемся вдребезги героическом образе Зеленского

Bloomberg: Зеленский разбил вдребезги свой героический образ законом против НАБУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сильно навредил своей репутации тем, что подписал закон против антикоррупционных агентств, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом заявил обозреватель Марк Чэмпион в колонке для агентства Bloomberg.

«Героический образ Зеленского разбился вдребезги», — говорится в материале. По словам Чэмпиона, ошибка украинского лидера должна послужить напоминанием о том, что до февраля 2022 года он не был популярным президентом.

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Как счел западный обозреватель, после начала спецоперации России Зеленский и его штаб сумели создать президенту привлекательный образ. «Этот романтический имидж (...) должен был поблекнуть. Но именно коррупция, процветавшая под прикрытием военного положения, была раскрыта и теперь не может оставаться незамеченной», — добавил автор.

В воскресенье, 27 июля, Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что закон, восстанавливающий полномочия НАБУ, должны принять на следующей неделе.

О том, что украинский глава решил вернуть полномочия антикоррупционным органам, стало известно 24 июля — спустя два дня после того, как Зеленский подписал документ, лишающий эти ведомства самостоятельности. Принятие закона спровоцировало протесты в крупных городах Украины.

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