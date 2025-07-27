Зеленский отчитался перед ЕС о восстановлении полномочий антикоррупционных органов

Зеленский: Закон о полномочиях НАБУ должны принять на следующей неделе

Закон, восстанавливающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), должны принять на следующей неделе. Об этом перед главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отчитался президент республики Владимир Зеленский, о чем сообщил в Telegram.

«Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. Имеем одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе», — написал украинский лидер.

Он также подчеркнул, что Украина продолжает реализовывать реформы, необходимые для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

После этого, 24 июля, президент Украины решил вернуть полномочия НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), внеся соответствующий законопроект в парламент. В частности, офису генпрокурора Украины будет запрещено отдавать приказы указанным ведомствам.