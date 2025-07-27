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18:07, 27 июля 2025Бывший СССР

Зеленский отчитался перед ЕС о восстановлении полномочий антикоррупционных органов

Зеленский: Закон о полномочиях НАБУ должны принять на следующей неделе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Theodore Manolopoulos / Greek Presidency Press Office / Handout / Reuters

Закон, восстанавливающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), должны принять на следующей неделе. Об этом перед главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отчитался президент республики Владимир Зеленский, о чем сообщил в Telegram.

«Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. Имеем одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе», — написал украинский лидер.

Он также подчеркнул, что Украина продолжает реализовывать реформы, необходимые для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

После этого, 24 июля, президент Украины решил вернуть полномочия НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), внеся соответствующий законопроект в парламент. В частности, офису генпрокурора Украины будет запрещено отдавать приказы указанным ведомствам.

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