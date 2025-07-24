В Европарламенте сравнили новый закон Зеленского с госпереворотом

Депутат ЕП Хербст сравнил принятие на Украине закона о НАБУ с госпереворотом

Способ принятия на Украине нового закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) напоминает госпереворот. Об этом заявил депутат и глава антикоррупционного комитета Европейского парламента (ЕП) Никлас Хербст в комментарии Euractiv.

По мнению парламентария, к текущей ситуации привела политическая неспособность Европейского союза (ЕС) содействовать вступлению Украины в объединение.

«Был достигнут прогресс. Но сейчас эта картина разрушается из-за того, что новое законодательство принимается путем, напоминающим государственный переворот», — сказал он.

Ранее еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос заявила, что решение Киева об ограничении возможностей главных антикоррупционных органов вызвало «серьезную озабоченность» в Брюсселе. Отмечается, что, помимо этого, возмущение Евросоюза вызвали обыски в офисе НАБУ и аресты его сотрудников.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности НАБУ и САП. В тот же день документ подписал президент страны Владимир Зеленский.