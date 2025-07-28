На Украине сделали неожиданное заявление о песнях на русском

Омбудсмен Ивановская заявила, что песни на русском языке не запрещали на Украине

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская сообщила, что на территории страны нет запрета на исполнение песен на русском языке. Ее слова были опубликованы на официальной странице офиса омбудсмена в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ивановская заявила, что такое использование русского языка на Украине не подпадает под запрет закона о государственном языке, принятом в 2019 году.

«Закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений, в частности, песен, при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам», — утверждает чиновница.

Однако, по ее словам, на Украине действует закон «О культуре», который запрещает исполнение песен российских исполнителей. В столице страны Киеве ограничено публичное использование «русскоязычного культурного продукта».

Ранее стало известно, что Бориспольский суд Киевской области привлек к административной ответственности директора концертного комплекса, в котором артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, исполнил две песни на русском языке.