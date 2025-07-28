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21:13, 28 июля 2025Культура

На Украине сделали неожиданное заявление о песнях на русском

Омбудсмен Ивановская заявила, что песни на русском языке не запрещали на Украине
Андрей Шеньшаков

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская сообщила, что на территории страны нет запрета на исполнение песен на русском языке. Ее слова были опубликованы на официальной странице офиса омбудсмена в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ивановская заявила, что такое использование русского языка на Украине не подпадает под запрет закона о государственном языке, принятом в 2019 году.

«Закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений, в частности, песен, при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам», — утверждает чиновница.

Однако, по ее словам, на Украине действует закон «О культуре», который запрещает исполнение песен российских исполнителей. В столице страны Киеве ограничено публичное использование «русскоязычного культурного продукта».

Ранее стало известно, что Бориспольский суд Киевской области привлек к административной ответственности директора концертного комплекса, в котором артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, исполнил две песни на русском языке.

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