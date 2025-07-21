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13:52, 21 июля 2025Культура

На Украине оштрафовали директора концертного комплекса за песни Сердючки на русском

Директора концертного зала на Украине оштрафовали за песни Сердючки на русском
Ольга Коровина

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

Бориспольский суд Киевской области привлек к административной ответственности директора концертного комплекса, в котором артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, исполнил две песни на русском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

По данным источника, руководителя комплекса оштрафовали на 425 гривен (около 10 долларов) «за нарушение установленного порядка организации или проведения концертов». Ему также назначили 605 гривен (около 15 долларов) судебного сбора. Отмечается, что мужчина не присутствовал на заседании.

До этого уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился в полицию с требованием принять меры в отношении Сердючки. Поводом стало исполнение песен на русском в Киеве 13 июня. Однако позже Кремень заявил, что артист избежит наказания.

Ранее Данилко матом ответил тем, кого возмутило исполнение им ряда песен на русском языке.

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