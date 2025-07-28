Ивановская заявила об отсутствии запрета петь песни на русском на Украине

На Украине уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила об отсутствии запрета на пение песен на русском языке в публичном пространстве. Ее слова приводятся на официальной странице офиса омбудсмена в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений, в частности, песен, при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. То есть исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона», — заявила чиновница.

При этом она отметила, что есть и другой закон Украины — «О культуре», который как раз-таки запрещает исполнение песен российских артистов. Кроме того, в Киеве предусмотрено ограничение публичного использования русскоязычного культурного продукта на местном уровне при отсутствии последующих санкций.

Ранее на Украине призвали наказать певицу Верку Сердючку (настоящее имя — Андрей Данилко) за публичное исполнение песен на русском языке. Артист на концерте в Киеве исполнил композиции на русском.