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15:59, 28 июля 2025Бывший СССР

На Украине высказались о запрете законом пения песен на русском

Ивановская заявила об отсутствии запрета петь песни на русском на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Unsplash

На Украине уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила об отсутствии запрета на пение песен на русском языке в публичном пространстве. Ее слова приводятся на официальной странице офиса омбудсмена в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений, в частности, песен, при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. То есть исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона», — заявила чиновница.

При этом она отметила, что есть и другой закон Украины — «О культуре», который как раз-таки запрещает исполнение песен российских артистов. Кроме того, в Киеве предусмотрено ограничение публичного использования русскоязычного культурного продукта на местном уровне при отсутствии последующих санкций.

Ранее на Украине призвали наказать певицу Верку Сердючку (настоящее имя — Андрей Данилко) за публичное исполнение песен на русском языке. Артист на концерте в Киеве исполнил композиции на русском.

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