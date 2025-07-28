Малинен: Зеленскому нужно отказаться от власти ради прекращения огня

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х назвал действие президента Украины Владимира Зеленского ради прекращения конфликта. По его мнению, политику следует покинуть свой пост.

«Ради прекращения огня Зеленскому нужно отказаться от власти», — подчеркнул эксперт.

Малинен считает, что экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный не подходит на должность президента страны.

Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Залужный, ныне занимающий должность посла в Великобритании, может вскоре сменить Владимира Зеленского. По его данным, это может произойти в течение ближайших нескольких месяцев.

