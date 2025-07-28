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05:38, 28 июля 2025Мир

На Западе назвали действие Зеленского ради прекращения огня

Малинен: Зеленскому нужно отказаться от власти ради прекращения огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х назвал действие президента Украины Владимира Зеленского ради прекращения конфликта. По его мнению, политику следует покинуть свой пост.

«Ради прекращения огня Зеленскому нужно отказаться от власти», — подчеркнул эксперт.

Малинен считает, что экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный не подходит на должность президента страны.

Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Залужный, ныне занимающий должность посла в Великобритании, может вскоре сменить Владимира Зеленского. По его данным, это может произойти в течение ближайших нескольких месяцев.

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