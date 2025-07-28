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10:24, 28 июля 2025Мир

На Западе раскрыли цель Зеленского

Меркурис: Зеленский готов пожертвовать позициями ВСУ ради сохранения поста
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) ради сохранения своего поста. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Если Зеленскому придется пожертвовать важными позициями украинской армии (...), чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это. Настоящая цель Зеленского в конфликте — сохранить политический контроль над Украиной», — отметил аналитик.

По словам Меркуриса, в праве Зеленского занимать пост усомнятся, если он упустит контроль над столицей. Эксперт подчеркнул, что в этом случае позиции украинского лидера будут зависеть от поддержки Запада, которую уже нельзя будет ожидать как саму собой разумеющуюся.

Ранее Меркурис заявил, что Зеленский предложил провести новый раунд переговоров с Россией из-за воздействия США.

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