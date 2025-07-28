Меркурис: Зеленский готов пожертвовать позициями ВСУ ради сохранения поста

Президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) ради сохранения своего поста. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Если Зеленскому придется пожертвовать важными позициями украинской армии (...), чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это. Настоящая цель Зеленского в конфликте — сохранить политический контроль над Украиной», — отметил аналитик.

По словам Меркуриса, в праве Зеленского занимать пост усомнятся, если он упустит контроль над столицей. Эксперт подчеркнул, что в этом случае позиции украинского лидера будут зависеть от поддержки Запада, которую уже нельзя будет ожидать как саму собой разумеющуюся.

Ранее Меркурис заявил, что Зеленский предложил провести новый раунд переговоров с Россией из-за воздействия США.