На Западе объяснили внезапное решение Зеленского продолжить переговоры с Россией

Аналитик Меркурис: Зеленский предложил переговоры из-за воздействия США

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести новый раунд переговоров с Россией из-за воздействия США. Таким мнением поделился британский военный аналитик Александр Меркурис, пишет РИА Новости.

Меркурис предположил, что внезапное решение продолжить переговоры с Россией было принято из-за позиции администрации президента США. Он пояснил, что там Зеленскому дали понять, что он не может отказаться от переговоров. «Американский президент хочет этого и надеется на какой-то прорыв», — объяснил эксперт.

Он добавил, что в ходе этих переговоров российская сторона успешно себя показала.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить встречу президента России Владимира Путина и Зеленского. Эта встреча должна помочь преодолеть ряд тупиковых моментов в переговорах между делегациями.