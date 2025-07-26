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22:24, 26 июля 2025Мир

Эрдоган захотел ускорить организацию встречи Путина и Зеленского

Фидан: Эрдоган хочет ускорить организацию встречи Путина и Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить организацию возможной встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет РИА Новости.

«Мы как переговорщики пытаемся сблизить позиции РФ и Украины, у которых есть разногласия по данному вопросу», — сказал глава ведомства.

По его словам, Эрдоган считает, что благодаря встрече лидеров удастся преодолеть ряд тупиковых моментов в переговорах между делегациями.

Ранее Фидан выразил надежду на «свет в конце тоннеля» в урегулировании украинского конфликта. Он отметил, что этом возможно в случае продолжения прямых переговоров между Киевом и Москвой.

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