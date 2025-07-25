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22:20, 25 июля 2025Мир

В Турции допустили «свет в конце тоннеля» в урегулировании конфликта на Украине

Глава МИД Турции Фидан заявил о надежде на свет в конце тоннеля по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / File Photo / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что рассчитывает на «свет в конце тоннеля» в урегулировании конфликта на Украине. Он сообщил в эфире канала NTV, что это возможно в случае продолжения прямых переговоров между Киевом и Москвой.

«Если переговоры будут продолжены, будет виден свет в конце тоннеля», — высказался он.

Ранее Фидан в своей вступительной речи на переговорах делегаций Москвы и Киева в Стамбуле поблагодарил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также украинского лидера Владимира Зеленского за усилия по организации переговоров.

23 июля в Стамбуле состоялась встреча глав делегаций России и Украины Владимира Мединского и Рустема Умерова. На ней также присутствовал глава МИД Турции.

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