В Турции допустили «свет в конце тоннеля» в урегулировании конфликта на Украине

Глава МИД Турции Фидан заявил о надежде на свет в конце тоннеля по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что рассчитывает на «свет в конце тоннеля» в урегулировании конфликта на Украине. Он сообщил в эфире канала NTV, что это возможно в случае продолжения прямых переговоров между Киевом и Москвой.

«Если переговоры будут продолжены, будет виден свет в конце тоннеля», — высказался он.

Ранее Фидан в своей вступительной речи на переговорах делегаций Москвы и Киева в Стамбуле поблагодарил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также украинского лидера Владимира Зеленского за усилия по организации переговоров.

23 июля в Стамбуле состоялась встреча глав делегаций России и Украины Владимира Мединского и Рустема Умерова. На ней также присутствовал глава МИД Турции.