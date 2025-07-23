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20:51, 23 июля 2025Мир

Глава МИД Турции поблагодарил Путина, Зеленского и Трампа

Фидан поблагодарил Путина, Зеленского и Трампа за организацию переговоров
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в своей вступительной речи на переговорах делегаций Москвы и Киева в Стамбуле поблагодарил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также украинского лидера Владимира Зеленского за усилия по организации переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара рассчитывает на успех переговоров по Украине.

Кроме того, Фидан назвал главную цель переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. По его словам, она заключается в скорейшем урегулировании украинского конфликта.

23 июля в Стамбуле прошла встреча глав делегаций России и Украины Владимира Мединского и Рустема Умерова. На ней также присутствовал Хакан Фидан.

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