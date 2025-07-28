Над Ленинградской областью сбили более 50 дронов

Губернатор Дрозденко: Над Ленобластью сбили 51 беспилотник

Ленинградская область 27 июля подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего в небе над регионом сбили более 50 дронов, рассказал губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон», — написал чиновник.

Он подчеркнул, что атаку на регион отражали средства противовоздушной обороны, силы Ленинградского военного округа и Ленинградской военно-морской базы. Дрозденко поблагодарил военных за их труд и защиту неба над регионом.

Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой атаки дронов на Ленинградскую область.