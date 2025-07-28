Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:11, 27 июля 2025Россия

Над Ленинградской областью сбили более 50 дронов

Губернатор Дрозденко: Над Ленобластью сбили 51 беспилотник
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Ленинградская область 27 июля подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего в небе над регионом сбили более 50 дронов, рассказал губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон», — написал чиновник.

Он подчеркнул, что атаку на регион отражали средства противовоздушной обороны, силы Ленинградского военного округа и Ленинградской военно-морской базы. Дрозденко поблагодарил военных за их труд и защиту неба над регионом.

Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой атаки дронов на Ленинградскую область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и ЕС договорились о торговой сделке

    В Совфеде высказались о возможном вступлении Австрии в НАТО

    В российском регионе один человек пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ

    В Госдуме ответили на слухи о блокировке WhatsApp с августа

    В России обратили внимание на сигнал Европы Зеленскому с требованием «быть послушным»

    Над Ленинградской областью сбили более 50 дронов

    Театр Куклачева решил пополнить труппу кошками из зоны СВО

    В США извинились перед Трампом за микропенис

    Мужчина стал жертвой атаки дронов на Ленинградскую область

    В Федерации фехтования России оценили сожжение триколора грузинскими активистами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости