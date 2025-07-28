ОСАГО в России подешевело

Полис ОСАГО подешевел в России в январе — июне на 5 %

Средняя стоимость ОСАГО снизилась в России в январе — июне год к году на пять процентов, составив 7278 рублей. Об этом со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщает РИА Новости.

Стоимость упала «несмотря на колебания по ценам на рынке автозапчастей и значительный рост средней выплаты», подчеркнул глава РСА Евгений Уфимцев. Отмечается, что средняя выплата по годовым полисам ОСАГО выросла на 16,6 процента, до 110,23 тысячи рублей.

Среди основных факторов, сдерживающих рост средней премии, выделяют высокую конкуренцию между страховщиками за «безубыточных» автовладельцев, то есть избегающих аварий аккуратных водителей, которых «становится все больше, что существенно влияет на динамику рынка», объяснили в РСА.

Ранее стало известно, что водители с 1 августа смогут быстрее получать выплаты по ОСАГО, поскольку страховщики будут обязаны принимать электронные заявления, а не дожидаться получения бумажного письма с необходимой информацией.

