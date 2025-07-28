Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:46, 28 июля 2025Экономика

ОСАГО в России подешевело

Полис ОСАГО подешевел в России в январе — июне на 5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Анна Майорова / ТАСС

Средняя стоимость ОСАГО снизилась в России в январе — июне год к году на пять процентов, составив 7278 рублей. Об этом со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщает РИА Новости.

Стоимость упала «несмотря на колебания по ценам на рынке автозапчастей и значительный рост средней выплаты», подчеркнул глава РСА Евгений Уфимцев. Отмечается, что средняя выплата по годовым полисам ОСАГО выросла на 16,6 процента, до 110,23 тысячи рублей.

Среди основных факторов, сдерживающих рост средней премии, выделяют высокую конкуренцию между страховщиками за «безубыточных» автовладельцев, то есть избегающих аварий аккуратных водителей, которых «становится все больше, что существенно влияет на динамику рынка», объяснили в РСА.

Ранее стало известно, что водители с 1 августа смогут быстрее получать выплаты по ОСАГО, поскольку страховщики будут обязаны принимать электронные заявления, а не дожидаться получения бумажного письма с необходимой информацией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Урале многодетную мать осудили за жестокую расправу над пятилетним мальчиком. В ходе следствия открылись страшные подробности

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Украинская певица назвала Бузову суперзвездой

    Рекламную кампанию модного бренда с участием Сидни Суини обвинили в расизме

    Стали известны обстоятельства частичного обрушения дома в Астрахани

    Москвичам и петербуржцам пообещали теплый август

    Срок в 24 года колонии для расправившейся с ребенком опекунши объяснили

    На Украине рассказали о массовой натурализации украинцев в Польше

    В России рассказали об ошибке удара «Орешником» по целям на Украине

    Появилось фото отравленной ядом машины россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости