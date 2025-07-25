Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:00, 25 июля 2025РоссияЭксклюзив

Водителям рассказали о значительном изменении по ОСАГО с 1 августа

Ракитин: Водители смогут быстрее получать выплаты по ОСАГО с 1 августа
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетОСАГО

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Водители смогут быстрее получать выплаты по ОСАГО с 1 августа, потому что страховые компании будут обязаны принимать электронные заявления, сообщил редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Об изменении взаимодействия автоэксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Самое главное, что нас ждет, — это изменение формы документооборота со страховыми компаниями. Теперь они будут обязаны принимать заявление в электронном виде и реагировать на него. Это больше не позволит им затягивать время. Они будут обязаны отреагировать в рамках закона в течение определенного срока. До этого многие из них ждали бумажного письма, бумажного уведомления для того, чтобы начать процедуру выплат», — пояснил Ракитин.

Также автоэксперт рассказал, что с 1 августа произойдет повышение утильсбора на грузовики. «Но это больше история бизнеса, чем конкретного человека», — заключил он.

В июле в России вдвое увеличилась максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции при разногласиях между участниками аварий. Сумма достигла 200 тысяч рублей и касается случаев, когда есть фотофиксация повреждений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В работе Starlink произошел массовый сбой. Спутниковая связь перестала работать по всей линии фронта в зоне СВО

    Патрушев заявил о возможности ядерных подлодок РФ «охладить горячие головы» на Западе

    Бастрыкин раскрыл число жертв в результате вторжения ВСУ в Курскую область

    Водителям рассказали о значительном изменении по ОСАГО с 1 августа

    Внезапный звонок отца помог мужчине распутать ложь своей девушки

    В Британии предрекли падение обороны Красноармейска в ближайшие дни

    Таиланд выдвинул украинские танки к границе с Камбоджей

    В США назвали неизбежным убийство Зеленского

    Россиянка побывала в Таиланде и узнала секреты воспитания послушных детей

    Тысяча любителей оргий собрались на секс-фестивале несмотря на непогоду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости