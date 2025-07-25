Водителям рассказали о значительном изменении по ОСАГО с 1 августа

Ракитин: Водители смогут быстрее получать выплаты по ОСАГО с 1 августа

Водители смогут быстрее получать выплаты по ОСАГО с 1 августа, потому что страховые компании будут обязаны принимать электронные заявления, сообщил редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Об изменении взаимодействия автоэксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Самое главное, что нас ждет, — это изменение формы документооборота со страховыми компаниями. Теперь они будут обязаны принимать заявление в электронном виде и реагировать на него. Это больше не позволит им затягивать время. Они будут обязаны отреагировать в рамках закона в течение определенного срока. До этого многие из них ждали бумажного письма, бумажного уведомления для того, чтобы начать процедуру выплат», — пояснил Ракитин.

Также автоэксперт рассказал, что с 1 августа произойдет повышение утильсбора на грузовики. «Но это больше история бизнеса, чем конкретного человека», — заключил он.

В июле в России вдвое увеличилась максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции при разногласиях между участниками аварий. Сумма достигла 200 тысяч рублей и касается случаев, когда есть фотофиксация повреждений.

