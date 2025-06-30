Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:03, 30 июня 2025Россия

Володин перечислил вступающие в силу в июле законы

Володин: В июле ужесточат правила пользования услугами связи для мигрантов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В России в течение июля вступит в силу ряд законов, направленных на усиление контроля за мигрантами и ужесточение требований к иностранным агентам, а также на введение дополнительных мер по защите от мошенников. Соответствующие законы перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

C 1 июля в России ужесточаются правила пользования услугами связи для мигрантов — с этого времени будет запрещено оказывать услуги связи иностранцам, которые не подтвердили личность в салоне связи и не предоставили необходимые данные. Также услуги связи будет запрещено оказывать в случае, если мигранты не расторгли личные договоры на услуги связи и имеют свыше десяти сим-карт, разрешенных законом.

Тогда же, согласно принятому закону, данные о прохождении дактилоскопии мигрантами будут отражаться в регистре сведений о населении. Туда также включат информацию о выдачи мигрантам документов, которые подтверждают прохождение ими обязательной дактилоскопии. Такое требование касаются тех иностранных граждан, которые прибыли в Россию на срок более чем 90 дней.

С начала месяца системно значимые банки также начнут открывать специальные счета и вклады с выгодными ставками для тех, кто получает социальную поддержку. Они смогут открыть один счет и один вклад, предельный размер последнего будет составлять 50 тысяч рублей. Ставка же, согласно новому закону, должна будет равно максимальной для вкладов физлиц сроком до года и быть не меньше половины от ключевой ставки. Платить за открытие и обслуживание с соцсчета в размере до 20 тысяч рублей будет не нужно.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мигрантов в России решили обложить новыми пошлинами

    В Британии решили ударить по Украине с двух сторон

    В США рассказали о единственном спасении для Украины

    Россиянка эвакуировала брата с Украины через добровольную сдачу в плен

    Трампа обвинили во вмешательстве во внутренние дела Израиля

    Володин перечислил вступающие в силу в июле законы

    Стриптизерши устроили перед школой эротические танцы для девятиклассников

    Посол оценил отношения России и Норвегии

    Осужденный по делу о подрыве «Невского экспресса» попытался отменить приговор

    Россиянам назвали способные отбеливать зубы продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости