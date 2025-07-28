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10:51, 28 июля 2025Бывший СССР

Пашинян раскритиковал поющий «Долю воровскую» фонтан

Пашинян раскритиковал фонтан в Гюмри, поющий песню «Доля воровская»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Сидевший в тюрьме премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал фонтан в Гюмри, поющий песню «Доля воровская» («Арестантское уголовное единство», «АУЕ» признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом он написал пост на своей странице Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вор должен сидеть в тюрьме, а не фонтанами баловаться», — написал премьер на русском языке. Фонтан в Гюмри недавно построило правительство Армении, которое возглавляет сам Пашинян.

В 1988 году песню «Доля воровская» записал певец Борис Давидян, известный под псевдонимом Бока.

В 2000 году Никол Пашинян был осужден на год лишения свободы за оскорбление представителя власти во время исполнения им служебных обязанностей. Через десять лет политика вновь приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков.

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