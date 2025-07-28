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10:40, 28 июля 2025Экономика

На столицу Китая обрушились мощные ливни

В Пекине объявили эвакуацию из-за сильных ливней
Виктория Клабукова

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Пекин застали врасплох мощные ливни. В китайской столице введен режим экстренного реагирования, передает агентство «Синьхуа».

Проливные дожди идут в районе реки с четверга, 24 июля. В результате к 27-му числу на водохранилище Миюнь, расположенном на северо-востоке Пекина, произошло сильнейшее наводнение за историю его существования. Водохранилище было возведено в 1964 году. За то время, пока бушует непогода, среднегодовые показатели осадков были превышены вдвое и даже втрое. В Пекине объявлен самый высокий, красный уровень опасности.

Из-за угрозы паводков и оползней в окрестностях Пекина были эвакуированы свыше трех тысяч жителей. Всего за час в районе Фупин выпали рекордные 145 миллиметров осадков. В Миюне фиксируются перебои с электричеством и связью. В соседнем Баодине за одну ночь выпала годовая норма осадков (540 миллиметров) — из-за разгула стихии пострадали 46 тысяч горожан и было эвакуировано 4,6 тысячи. Наводнение грозит также районам Пингу, Хуайжоу, Шуньи и Фаншань.

Ранее в провинции Юньнань на юго-западе страны сошел крупный оползень. Грунт обвалился на шоссе, погребя под собой автомобиль с пятью людями.

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